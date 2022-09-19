Байден удивил Белый дом заявлением о конце пандемии Covid-19

Президент США Джо Байден объявил об окончании пандемии коронавируса. Это стало неожиданностью для ряда американских чиновников в сфере здравоохранения.

«У нас все еще есть проблема с COVID-19. Мы все еще много работаем над этим. Но пандемия закончилась. Никто не носит масок. Кажется, все находятся в довольно хорошей форме», – сказал Байден в интервью телеканалу CBS News.

Это заявление не было согласовано со специалистами в сфере здравоохранения и стало неожиданностью для некоторых чиновников в Белом доме, пишет Politico. По данным Центра Джона Хопкинса по коронавирусу, за последние 28 дней в США выявили более двух миллионов новых больных. Каждый день порядка 400 американцев умирают от Covid-19.

Всемирная организация здравоохранения объявила о приближении финала пандемии. Смертность от Covid-19 снизилась до показателей начала весны 2020 года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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