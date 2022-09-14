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Среда, 14 сентября 2022, 18:41 мск

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Гендиректор ВОЗ предрек скорое завершение пандемии COVID-19

Мир близок к окончанию пандемии COVID-19, поскольку смертность от этого заболевания снизилась до показателей начала весны 2020 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок», – считает он.

При этом Гебрейесус призвал все страны обеспечить вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей. По его словам, это является наивысшим приоритетом на пути к 70-процентному охвату населения вакцинацией.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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