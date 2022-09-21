Си Цзиньпин призвал военных активно готовиться к боевым действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военных сосредоточиться на подготовке к боевым действиям. Он отметил, что армия должна учитывать новую ситуацию в своей подготовке, передает Синьхуа.

«Необходимо применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией, понимать требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества», – сказал китайский лидер на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекин.

Отношения между материковым Китаем и Тайванем обострились после визита на остров конгрессвумен Нэнси Пелоси. Вашингтон заявил, что готов оказать военную помощь Тайбэю в случае открытой конфронтации с Пекином. Генерал США Клинтон Хайнот пригрозил Китаю атаками на каналы снабжения оружием и амуницией в случае «агрессивных» действий против Тайваня.

Пекин, Наталья Рязанова

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