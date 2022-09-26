В США студентку арестовали за угрозу взорвать ядерный реактор

В США арестовали студентку, которая пригрозила взорвать ядерный реактор, если ее любимая футбольная команда проиграет. Об этом пишет Independent.

Жительница Юты озвучила свои угрозы в приложении, где пользователи объединяются по географическому положению. «Если мы не победим сегодня, я взорву ядерный реактор в кампусе», – написала студентка.

Несмотря на то, что сообщение было отправлено от анонима, спецслужбы нашли девушку и арестовали. В свое оправдание 21-летняя американка сказала, что все это была шутка, она не собиралась предпринимать никаких незаконных действий.

Однако правоохранительные органы заявили, что не отпустят подозреваемую, пока не проведут полное расследование, а до тех пор студентка останется в тюрьме.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»