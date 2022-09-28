Компании с Уолл-стрит заплатят 1,8 млрд долларов за незаконное хранение данных

11 компаний и банков заплатят штрафов на общую сумму 1,8 млрд долларов за нарушение законов США о хранении информации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, иски против компаний подали Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Федеральная торговая комиссия США (FTC). Расследование показало нарушения в части несанкционированного доступа к корпоративным сведениям через использование приложений для обмена рабочей информацией.

Среди нарушителей оказались Банк Америки, Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank и другие крупные финансовые организации с Уолл-стрит. Все ответчики признали свою вину и договорились с надзорными органами о суммах штрафов.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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