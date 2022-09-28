КНДР провела запуск двух баллистических ракет

КНДР продолжила испытания баллистических ракет и выпустила две ракеты малой дальности, сообщил Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Япония выразила протест в связи с действиями Северной Кореи.

По данным южнокорейских военных, запуски произошли в период с 18:10 до 18:20 часов по местному времени из района Сунан, в котором находится аэропорта Пхеньяна, передает агентство Kyodo.

Япония заявила, что ракеты были с изменяемой траекторией и упали за пределами японской экономической зоны. Токио выразил протест в связи с действиями КНДР.

«Мы выразили протест по линии посольства в Пекине. Подобные действия КНДР угрожают безопасности Японии, региона и всего мирового сообщества», – заявил замминистра обороны Японии Тосиро Ино телеканалу NHK.

По данным телеканала, Пхеньян провел 20-й пуск ракет с начала года и второй менее чем за неделю.

Напомним, Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством. КНДР приняла закон об автоматическом ядерном ударе при угрозе со стороны противника.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»