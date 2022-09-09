Северная Корея приняла закон о ядерном ударе в случае угрозы

Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством и приняла закон о применении ядерного оружия, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае угрозы. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В документе указывается, что ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану в том случае, если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника. Те же действия будут предприняты в случае нападения на лидера КНДР Ким Чен Ына.

В законе обладание ядерным оружием является «законным и неотъемлемым правом» государства, а ядерные силы называются «основным средством национальной обороны».

При этом Северная Корея пообещала противодействовать утечкам технологий, а также заявила, что не будет передавать ядерное оружие другим странам.

Глава КНДР Ким Чен Ын выступил в парламенте перед принятием закона. В своей речи он четко заявил, что «денуклеаризации не будет». КНДР – не то государство, которое откажется «от права на самооборону, от которого зависит будущая безопасность страны и народа».

«Мы никогда не должны отказываться от нашего ядерного оружия», – отметил северокорейский лидер. В качестве единственной причины, по которой изменения ядерной политики все-таки будут возможны, Ким Чен Ын назвал перемены во всем мире и на Корейском полуострове.

Пхеньян, Зоя Осколкова

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