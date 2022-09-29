Стоимость национального бренда России упала почти на 150 млрд долларов

В рейтинге национальных брендов стран мира Россия опустилась на несколько позиций. Оценочная стоимость нацбренда РФ резко снизилась из-за конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте британской консалтинговой компании Brand Finance.

Возглавили список США, стоимость бренда которых с начала года увеличилась на 7% и достигла 26,472 трлн долларов. На втором месте оказался Китай (21,528 трлн долларов), а тройку ведущих государств зарывает Германия (4,504 трлн). В топ-5 также вошли Япония (4,284 трлн) и Великобритания (4,115 трлн).

Россия потеряла восемь позиций и опустилась на 24-е место. Оценочная стоимость бренда страны сократилась с 786 млрд до 642 млрд долларов. По словам аналитиков, разница показывает ущерб, нанесенный связанным с РФ компаниям.

«Масштабные экономические санкции, наложенные на Россию из-за военного конфликта на Украине, заметно ухудшили ситуацию, которая ранее и без того была осложнена проблемами в области здравоохранения и в социальной сфере, вызванными пандемией Covid-19», – отметили в Brand Finance.

В то же время стоимость нацбренда Украины опустилась на 22 млрд – до 85 млрд долларов. К падению привел экономический и гуманитарный кризис в стране.

Москва, Зоя Осколкова

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