В Нигерии юноша испытывал защитный амулет и убил брата

В Нигерии был убит 12-летний мальчик. Оказалось, что его застрелил брат, который испытывал защищающий от пуль амулет. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в нигерийском штате Квара. Братья приобрели украшение, которое якобы должно было защитить от пуль, и решили его испытать.

Старший взял ружье, принадлежащее отцу охотнику, и выстрелил. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Виновник гибели мальчика сбежал и теперь скрывается. Правоохранительные органы объявили подозреваемого в розыск.

Абуджа, Зоя Осколкова

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