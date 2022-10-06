В Нигерии юноша испытывал защитный амулет и убил брата

В Нигерии был убит 12-летний мальчик. Оказалось, что его застрелил брат, который испытывал защищающий от пуль амулет. Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел в нигерийском штате Квара. Братья приобрели украшение, которое якобы должно было защитить от пуль, и решили его испытать.
Старший взял ружье, принадлежащее отцу охотнику, и выстрелил. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
Виновник гибели мальчика сбежал и теперь скрывается. Правоохранительные органы объявили подозреваемого в розыск.
Абуджа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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