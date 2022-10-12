В Японии ракету со спутниками ликвидировали сразу после запуска

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) приняло решение об уничтожении ракеты «Эпсилон-6» с восемью спутниками сразу после старта. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Запуск состоялся с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима. Через семь минут после пуска возникли проблемы, не позволившие провести нормальный полет.

«Ракета отклонилась от заданной траектории перед штатным отделением второй ступени от третьей, было установлено, что она не сможет достичь необходимой высоты и поэтому она была дистанционно уничтожена», – заявил представитель JAXA в ходе пресс-конференции.

Ракета несла восемь спутников. Первоначально старт планировался на 7 октября, но по техническим причинам его перенесли на 12-е число. Предыдущие пять запусков ракет «Эпсилон» увенчались успехом.

Токио, Зоя Осколкова

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