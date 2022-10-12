Житель Канады оказался в больнице после нападения индеек

В Канаде стая индеек во главе с петухом покалечили местного жителя. Об этом сообщает Daily Star.
Инцидент произошел в Британской Колумбии. Агрессивные птицы погнались за мужчиной, повалили его и нанесли множественные травмы.
Пострадавшего обнаружили сотрудники Королевской конной полиции. Мужчину госпитализировали, медики диагностировали у него переломы бедер, а также многочисленные порезы по всему телу.
Правоохранительные органы провели проверку. Всех птиц, участвовавших в нападении, было решено истребить.
Оттава, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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