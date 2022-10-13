В Норвегии эвакуировали сотрудников газового завода

В Норвегии произошло ЧП на газовом заводе. Всех сотрудников эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

Инцидент произошел на газовом заводе Ormen Lange в коммуне Эукра, который поставляет топливо в Великобританию. Сначала детали произошедшего не разглашались, было известно лишь, что на месте находилась охрана из сил норвежского ополчения, а также прибыло подкрепление полиции.

Позже мэр коммуны Одд Йорген Нильсен в интервью TV2 сообщил подробности. По его словам, на завод поступило сообщение о минировании. Персонал предприятия эвакуировали.

Экстренные службы осмотрели территорию завода и пришли к выводу, что угроза была ложной.

Осло, Зоя Осколкова

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