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Понедельник, 17 октября 2022, 09:59 мск

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WSJ: США не готовы к военному противостоянию с Китаем

Фото: «Синьхуа»

США не способны одержать победу в противостоянии с Китаем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Украинский кризис еще больше оголил проблемы в американском военно-промышленном комплексе. В первую очередь речь идет о неповоротливости и сложности в наращивании производства. Таким образом, при потенциальном возникновении регионального конфликта военные США могут остаться без вооружений.

«Более 20 сценариев войны США и Китая, составленные экспертами CSIS, показывают, что при столкновении в Тайваньском проливе американские военные израсходовали бы все свои ракеты «воздух – земля», а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности в течение недели», – пишет издание.

При этом компании военно-промышленного комплекса США не торопятся заключать долгосрочные контракты с Пентагоном на производство боеприпасов. Такая тенденция наблюдается из-за существующих финансовых рисков.

Более того, усугубляют проблемы трудности с цепочками поставок и получением материалов для производства вооружения. В частности, редкоземельных металлов, алюминия, титана и микроэлектроники.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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