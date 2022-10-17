Страны НАТО проводят учения по ядерному сдерживанию

Военно-воздушные силы стран-членов НАТО начали ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень») по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает Североатлантический альянс.

Авиационные учения пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября. В маневрах задействуют 60 самолетов из 14 стран НАТО. При этом США направят в Европу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

В НАТО подчеркнули, что учения являются плановыми и никак не связаны с текущими мировыми событиями. Блок не собирается использовать боевое оружие на самолетах, задействованных в этих мероприятиях.

По данным Федерации американских ученых, США располагают на военных базах в Европе и Турции арсеналом из 100 ядерных авиабомб.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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