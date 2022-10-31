На Филиппинах во время тропического шторма погибли 98 человек

На Филиппинах бушует мощный тропический шторм. Жертвами стихии, по последним данным, стали 98 человек. Об этом сообщает государственный Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Всего шторм затронул 67 провинций в семи регионах страны. Он движется по острову Минданао в юго-западном направлении со скоростью 20 км/ч.

Ливневые дожди спровоцировали сход оползней, которые привели к многочисленным жертвами. На данный момент известно о 98 погибших, 69 пострадавших, 63 пропавших без вести. Более четырех тысяч домов были разрушены. В 263 городах возникли проблемы с энергоснабжением, отсутствовала связь, были перебои с доступом к воде.

Кроме того, семь из девяти аэропортов страны приостановили работу. В результате во время шторма были отменены свыше 440 рейсов.

Манила, Зоя Осколкова

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