В США неизвестный открыл стрельбу по толпе, 14 человек пострадали

В американском Чикаго 14 человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне вечером. Неизвестный открыл огонь по толпе людей из проезжающего автомобиля. Кроме того, машина сбила одного из пешеходов.

В результате 14 человек были ранены, в том числе трехлетний ребенок. Состояние некоторых пострадавших оценивается как критическое.

Правоохранительные органы проводят расследование и устанавливают личность преступника. Судя по видео с камер наблюдения, в машине было как минимум двое людей. Мотивы нападавших выясняются.

Чикаго, Зоя Осколкова

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