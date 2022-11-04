Сеул поднял в воздух 80 самолетов в ответ на движение 180 самолетов Пхеньяна

Власти Южной Кореи подняли в воздух порядка 80 военных самолетов в ответ на действия северного соседа. Южнокорейские военные заметили движение 180 самолетов, принадлежащих КНДР, передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Военные отметили, что несколько часов над территорией КНДР летали истребители и бомбардировщики национальных ВС. Они не приближались к границе, разделившей корейский полуостров, но Сеул принял решение действовать по плану полного реагирования.

В воздух подняли порядка 80 самолетов разных типов, включая истребители-невидимки F-35A. «Наши военные готовы к дальнейшим провокациям и в тесном сотрудничестве с США внимательно следят за передвижениями северокорейских военных, – цитирует агентство сообщение комитета начальников штабов.

Ранее власти КНДР выразили беспокойство чередой военных учений США и Южной Кореи. По мнению Пхеньяна, Вашингтон как «зачинщик разрушения мира и безопасности» показал готовность к финальной стадии сценария войны против северокорейского государства.

Москва, Наталья Рязанова

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