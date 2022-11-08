СМИ узнали об условиях отправки Украине 18 млрд евро из ЕС

Страны Евросоюза договорились о механизме выделения Украине помощи в сумме 18 млрд евро. Деньги отправят под несколькими условиями, которые должны подготовить почву для реконструкции страны, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что ЕС представит свой план 9 ноября. Он станет основой для отправки средств Киеву в 2023 году, но размер помощи могут изменить «в соответствии с меняющимися нуждами по финансированию». Деньги будут отправлять в виде кредитов «на очень льготных условиях» для неотложных нужд, восстановления критической инфраструктуры.

При этом, Киев должен выполнить ряд условий, среди которых борьба с коррупцией, установление верховенства закона и реформирование управления. Источники отметили, что эти действия поддержат усилия Украины на пути вступления в ЕС.

Евросоюз столкнулся с трудностями при сборе средств для Украины. Страны ЕС до сих пор не смогли согласовать последний транш из пакета помощи в девять миллиардов евро. 7 ноября Венгрия отказалась поддерживать инициативу ЕС отправлять на Украину помощь за счет средств, собранных совместным путем.

Брюссель, Наталья Рязанова

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