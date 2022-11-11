СМИ: В Великобритании выросло число голодных школьников

Число британцев, которые не могут оплатить школьные обеды своим детям, резко выросло, и тенденция сохраняется, рассказали директора школ. Многие ученики до конца уроков остаются голодными, пишет The Guardian.

В 2019 году в британских школах 15% учеников получали бесплатные обеды как члены малоимущих семей. В 2022 году их число выросло до 22% – 1,9 млн детей. Но еще больше тех, кто не получает обеды, но не может заплатить за еду в школьной столовой.

Порядка 800 тыс. детей живут в семьях, которые находятся за чертой бедности и получают другие меры поддержки, но не бесплатное питание. Часть семей не пользуются никакими субсидиями, но карманных денег их детям не хватает на школьных обед. Дети ждут окончания уроков, чтобы купить перекус дешевле, чем в школьной столовой.

«Дети, которые приходят в школу голодными, с трудом концентрируются, с трудом учатся и плохо ведут себя, а это усложняет нашу работу», – сказал директор государственной школы в Уэст-Мидлендсе.

Расходы школ на отопление и электричество тоже выросли, поэтому в бюджетах все меньше средств на помощь ученикам из бедных семей, отмечает издание.

Миллионы британцев пропускают приемы пищи из-за резкого роста цен, в том числе, на продукты питания. Половина из опрошенных больше не могут позволить себе здоровую пищу и покупают готовые блюда, чтоб не тратить газ и электроэнергию на приготовление еды.

Лондон, Наталья Рязанова

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