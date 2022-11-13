Индия собралась вдвое нарастить торговлю с Россией

Индия готова в скором времени удвоить объемы торговли с Россией, используя индийскую рупию для проведения расчетов. Об этом сообщило издание Indian Express со ссылкой на итоги межгосударственной встречи на высоком уровне, которая прошла в сентябре.

Отмечается, что Министерство торговли на встрече на высшем уровне обозначила намерение удвоить торговлю с Россией «в ближайшем обозримом будущем». «Это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчетов», – говорится в публикации, передает «Прайм».

Ранее на этой неделе правительство Индии разрешило использование рупии в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики.

Индия сейчас импортирует из России около 22% от своей общей потребности в нефти, тогда как до начала российской спецоперации на Украине закупала в РФ менее 1% всей нефти. В октябре Россия обогнала Саудовскую Аравию и Ирак по поставкам нефти в Индию, став крупнейшим поставщиком «черного золота» в эту страну.

Напомним, по итогам прошлого года объем торговли между Россией и Индией достиг рекордного показателя, составив $12 млрд.

Нью-Дели, Наталья Петрова

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