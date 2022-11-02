Россия стала лидером по поставкам нефти в Индию

Россия в октябре обогнала Саудовскую Аравию и Ирак по поставкам нефти в Индию. Объем отгруженного топлива составил 946 тыс. баррелей, т.е. 22% всего объема купленной Индией нефти.

«На долю Ирака пришлось 20,5% октябрьских поставок, а на долю Саудовской Аравии – 16%. Всего Индия закупила на 5% больше сырой нефти, чем в сентябре, российская доля выросла на 8%», – пишет Economic Times со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании Vortexa.

Китай пока остается крупнейшим покупателем российской нефти, экспортируемой по морю, получая более миллиона баррелей в день. Индия впервые обошла по этому показателю Евросоюз и сразу на 34%.

Аналитики пока не дают прогнозов, сможет ли Россия сохранить уровень морских поставок нефти после 5 декабря, когда вступят в силу ограничения ЕС.

В августе Индия втрое нарастила закупку нефтепродуктов из России по сравнению со средним показателем за последние три года. Импорт с 30 тыс. баррелей в сутки поднялся до 100 тыс.

В мае Россия обогнала Саудовскую Аравию и по поставкам нефти в Китай, отправив рекордные 1,98 млн баррелей в сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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