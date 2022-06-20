Обогнала Саудовскую Аравию: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР

Китай увеличил импорт российской нефти в мае на 55% год в годовом выражении и примерно на 25% по сравнению с апрелем, нарастив поставки до рекордного уровня. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР.

В итоге, как отмечается, Россия вернула первое место по поставкам «черного золота» в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Эр-Рияд в мае экспортировал в КНР 7,82 млн тонн нефти, или 1,84 млн баррелей в сутки, увеличив объемы поставок на 9% в сравнении с показателем мая 2021 года.

По информации китайской таможни, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, в мае составил почти 8,42 млн тонн. Это эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки. В апреле поставки составили 1,59 млн баррелей в день.

«Данные показывают, что Россия <…>может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей пришлось снизить цены», – констатирует Reuters.

Добавим, что импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в прошлом месяце составил почти 400 тыс. тонн, что на 56% больше, чем в мае прошлого года. По данным таможни, за первые пять месяцев поставки российского СПГ – в основном с проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке и «Ямал СПГ» в российской Арктике – увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,84 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Индия сильно увеличила объемы закупки нефти у России, что не понравилось США. Вашингтон призвал Нью-Дели не закупать слишком много российского сырья и торговаться при заключении подобных контрактов.

Москва, Наталья Петрова

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