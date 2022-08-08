Индия утроила объем закупок нефтепродуктов из России

Индия строе нарастила закупку нефтепродуктов из России по сравнению со средним показателем за последние три года. Импорт с 30 тыс. баррелей в сутки поднялся до 100 тыс. б/с, пишет Economis Times.

Данные об отгружаемых нефтепродуктах предоставила компания по отслеживанию грузов Vortexa. В последнюю неделю июля и первую неделю августа Россия отправляла в Индию до 400 тыс. б/с. Уже во вторую неделю августа объем поставок превысил 1,1 млн б/с. 70% импорта нефтепродуктов приходится на мазут, остальные 30% делят биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки.

По данным Vortexa, Европа в июле закупала менее 1,9 млн б/с нефти из России. А вот дизельного топлива в Европу было отправлено на 13%.

Как сообщал «Новый День», с апреля по май поставки российской нефти в Индию выросли в 50 раз. До 24 февраля топливо из РФ составляло около 0,2% от общего объема закупок индийских нефтеперерабатывающих компаний, а в мае эта доля выросла до 10%.

Москва, Наталья Рязанова

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