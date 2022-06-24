Индия нарастила закупки нефти из России в 50 раз

Поставки российской нефти в Индию выросли в 50 раз с апреля по май. Доля сырья из России в индийском импорте достигла 10%, подсчитала The Economic Times.
До 24 февраля российская нефть составляла около 0,2% от общего объема закупок индийских нефтеперерабатывающих компаний. В мае эта доля выросла до 10%, а объем поставок – до 25 млн баррелей. Россия вошла в десятку крупнейших поставщиков: заняла второе место после Ирака, обойдя Саудовскую Аравию.
Ранее Госдепартамент США призывал Индию не пользоваться «страданиями европейских и американских потребителей» и не покупать слишком много российской нефти.
Россия уже стала крупнейшим поставщиком сырой нефти для Китая. Импорт в мае вырос на 55% год в годовом выражении и на 25% к апрельскому уровню.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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