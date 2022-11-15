Индия призвала мир не поощрять ограничения на поставки энергии

Члены мирового сообщества должны бороться за глобальную энергетическую стабильность. Поэтому не должны поощрять ограничения на поставки энергии, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Мы не должны поощрять никаких ограничений на поставки энергии, необходимо обеспечить стабильность на энергетическом рынке», – сказал политик на рабочем заседании по продовольственной и энергетической безопасности саммита G20.

Моди напомнил, что Индия – самая быстрорастущая экономика в мире, и ее энергобезопасность важна для роста мировой экономики. Индия привержена чистой энергетике, но для перехода на возобновляемые источники энергии нужна энергетическая стабильность, передает ТАСС.

Аналитики предупредили о десятилетии бедности и беспорядков в бедных странах из-за отказа Европы от российских энергоносителей. Европа перекупила партии топлива, которые ранее доставались развивающимся странам. Рост трат на топливо приведет к росту бедности и социальной напряженности в этих странах.

Джакарта, Наталья Рязанова

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