У берегов Омана начиненный взрывчаткой беспилотник атаковал танкер

У берегов Омана нефтяной танкер подвергся атаке с беспилотника. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Минобороны одной из стран Ближнего Востока.

Нападение было совершено на судно Pacific Zircon под флагом Либерии. Танкер находится под управлением сингапурской компании Eastern Pacific Shipping, принадлежащей израильскому миллиардеру Идану Оферу.

Отмечается, что дрон был снабжен взрывчаткой. При этом ответственность за атаку на данный момент никто не взял.

По информации агентства, инцидент стал следствием усиления напряженности в регионе из-за Ирана.

Маскат, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»