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Понедельник, 21 ноября 2022, 10:56 мск

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Турция перенесла операцию в Сирии из-за США

Анкара приняла решение о переносе военной операции на севере Сирии и Ирака. По данным газеты Yeni Şafak, поводом послужила расшифровка данных Вашингтоном.

По словам источников издания, операция ранее была назначена на вечер воскресенья. Однако затем было принято решение начать ее на день раньше, так как американские чиновники, которые были проинформированы об операции, заранее расшифровали данные.

Как отмечает газета, с помощью такого шага Турция продемонстрировала, что цели можно поражать одновременно в двух точках – на севере Сирии и севере Ирака.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против курдских формирований сразу после возвращения с саммита G20. Позже сообщалось, что в ходе налетов были уничтожены 89 объектов террористов, в том числе несколько высокопоставленных руководителей.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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