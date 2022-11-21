США ускорят создание гиперзвукового оружия, чтобы догнать Россию

Пентагон будет активнее вести работы по созданию гиперзвукового оружия, заявил глава управления программ стратегических систем американских ВМС Джонни Вулф. По его мнению, с этими разработками не спешили, потому что не было стимула.

«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости. Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться», – цитирует военного чиновника телеканал CNN.

Вулф признал, что Россия и Китай располагают типами вооружений, которых еще нет у Штатов.

В конце октября в Штатах прошли успешные испытания компонентов для гиперзвукового оружия. Специалисты провели 11 различных экспериментов с оборудованием связи и навигации, материалами для гиперзвукового оружия.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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