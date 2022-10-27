США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия

Американские компоненты для гиперзвукового оружия успешно выдержали испытания. 11 различных экспериментов прошли «чрезвычайно хорошо», – передает Reuters со ссылкой на ВМС США.

Испытания проходили на летном комплексе НАСА в Вирджинии. Военные проверяли оборудование связи и навигации, материалы для гиперзвукового оружия, способные выдерживать нагрев в «реалистичной гиперзвуковой среде». Для этого запустили зондирующую ракету – промежуточное звено перед испытанием готовых гиперзвуковых ракет.

В мае ВВС США успешно испытали гиперзвуковое оружие, сумевшее развить скорость в пять раз выше скорости звука. А вот летные испытания американской гиперзвуковой ракеты в июне провалились: проблемы возникли после воспламенения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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