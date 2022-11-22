США купят подержанный ледокол за 150 млн долларов

Власти США собираются выделить средства на покупку ледокола у частной компании, чтобы усилить свое присутствие в Арктике. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как известно, у Соединенных Штатов в настоящее время нет действующих ледоколов. Два судна Polar Star и Healy исчерпали свой срок службы около 10 лет назад.

В то же время Россия имеет до 40 ледоколов. Китай также активно наращивает свой северный флот. Штаты наблюдают за Арктикой с помощью спутников, самолетов, подводных лодок и небольших судов. На данной этапе США приходится догонять своих соперников.

Заполнить образовавшийся пробел Вашингтон намерен с помощью подержанного судна Aiviq от компании Edison Chouest Offshore. На покупку и оснащение ледокола потребуется, по оценкам экспертов, 125-150 млн долларов.

Предполагается, что это поможет укрепить присутствие США в Арктике вокруг Аляски. Судно будут использовать для поисково-спасательных операций, приближения к иностранным кораблям, а также экологических целей, например, в борьбе с загрязнением.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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