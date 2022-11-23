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В Нью-Йорке принят закон для ограничения майнинга криптовалют

Фото: FreePik

В США штат Нью-Йорк первым принял закон, предусматривающий ограничения для майнинга криптовалют. Об этом сообщает Associated Press.

«Нью-Йорк делает первый в стране шаг, чтобы затормозить распространение майнинга криптовалюты, в соответствии с законодательством, подписанным губернатором Кэти Хокул», – говорится в публикации.

Согласно нововведению, в штате вводится двухлетний мораторий на выдачу новых и продления старых разрешений для заводов на ископаемом топливе, используемых для майнинга по энергоемкому алгоритму доказательства выполнения работы (proof-of-work). В частности, этот алгоритм используется при майнинге биткоинов и некоторых других криптовалют.

Кроме того, закон также требует, чтобы департамент охраны окружающей среды оценил степень воздействия майнинга криптовалюты на способность штата достигать своих целей по борьбе с изменениями климата.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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