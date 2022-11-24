Индия успешно испытала ракету для ядерного заряда

Индийская баллистическая ракета «Агни-3» успешно прошла испытания. Ракета средней дальности способна нести ядерный заряд, передает ТАСС.
«Индия осуществила успешный испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности «Агни-3». Испытание было частью регулярных учебных запусков, проводимых командованием стратегических сил», – пояснили в Минобороны Индии.
Запуск прошел на полигоне острова Абдул Калам в Бенгальском заливе. Ракета подтвердила все рабочие параметры. «Агни-3» имеет стартовую массу около 50 тонн и способна покрывать расстояние в 3,5 тыс. км.
Индия уже разрабатывает новую баллистическую ракету «Агни-4», способную нести ядерный заряд и с дальностью действия 10 тыс. км.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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