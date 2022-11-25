ЕК предсказала ужесточение кризиса с Европе в 2023 году

Ситуация в Европе в 2023 году будет тяжелее, чем сейчас, спрогнозировал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. По его мнению, жителям региона не стоит ожидать снижения цен на энергию даже в условиях введения потолка цен на российское топливо.

«Следующий год будет еще более тяжелым, потому что не будет российского газа. Установление потолка цен не приведет автоматически к снижению цен для потребителей. Сегодня спрос превышает предложение, что приводит к росту цен», – приводит его слова агентство «Прайм».

Тиммерманс призвал Европу еще снизить потребление энергии для выравнивания спроса и предложения.

Катар предупредил Европу о тяжелых временах вплоть до 2025 года. Нынешняя зима не станет самой тяжелой, потому что хранилища газа заполнены, но в 2023 году ЕС нечего будет запасать при полном отказе от российского газа. Большая часть объемов добываемого топлива расписана по долгосрочным контрактам, и попытки ЕС купить больше газа могут провалиться.

Брюссель, Наталья Рязанова

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