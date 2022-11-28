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Конфликт на Украине

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Понедельник, 28 ноября 2022, 12:00 мск

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В США в перестрелке погиб ребенок

В американском штате Джорджия 12-летний мальчик погиб в перестрелке. Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла у торгового центра в Атланте. По данным правоохранителей, в перестрелке принимали участие молодые люди в возрасте от 15 лет до 21 года.

Кроме погибшего подростка, еще пятеро получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Полицейские проводят расследование. Предположительно, участники перестрелки были знакомы и вступили в конфликт.

Атланта, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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