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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 29 ноября 2022, 11:59 мск

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В Европе рекордно выросло число бедных

Фото: FreePik

Все больше европейцев с трудом справляются с расходами, следует из данных Евростата. Во втором квартале только 3,6% граждан Болгарии не испытывали финансовых трудностей. Доля жителей без проблем с расходами снизилась в девяти странах-членах Евросоюза.

Напротив, число граждан, с трудом сводящих концы с концами, увеличилось во всех странах ЕС, кроме Словении и Финляндии. Зато во Франции их доля прибавила 5,6 п.п., в Австрии – 2,7 п.п.

«Доля населения, которое с большим трудом или с трудом сводит концы с концами, колеблется от 11,0% в Финляндии до 39,8% в Болгарии. В Болгарии, Словакии, Италии и Франции более чем каждый пятый человек сталкивался с финансовыми трудностями», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», каждый четвертый европеец назвал шатким свое финансовое положение, а 80% значительно сократили расходы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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