Япония отменила участие США в разработке нового истребителя

Япония отказалась от сотрудничества с США в разработке нового истребителя. Ранее Япония закупала самолеты у Штатов или создавала вместе с американскими специалистами, так что решение стало «беспрецедентным», пишет Shūkan Gendai.

Японская Mitsubishi Heavy Industries планировала создавать новый истребитель с Lockheed Martin. Но американские партнеры отказались предоставлять данные о последних наработках в области военного самолетостроения.

Токио решил продолжать программу с итальянскими и британскими специалистами. Лондон обещал полную прозрачность процесса, но настаивает на невыгодном для Токио соотношении разработок 60 на 40 или 50 на 50. Портал отмечает, что Японии нужно быть осторожной с Великобританией, готовой продавливать «эгоистичные интересы».

Правительство Японии анонсировало увеличение военных расходов бюджета на 2023 год с упором на обеспечение возможности длительных военных действий.

Токио, Наталья Рязанова

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