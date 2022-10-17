Япония нацелит бюджет на возможность долгих боевых действий

Правительство Японии намерено увеличить военные расходы бюджета на 2023 год. Основной упор сделают на обеспечение возможности длительных военных действий, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Мы намерены комплексно подойти к укреплению оборонной мощи при формировании государственного бюджета на 2023 финансовый год. Крайне важным моментом станет формирование потенциала для ведения длительных военных действий, а также укрепление оборонных сооружений», – цитирует премьера ТАСС.

Во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента депутаты заявили, что военные объекты нужно модернизировать. Почти половина военной техники простаивает в ожидании ремонта или материалов для техобслуживания. Из 360 военных самолетов Японии «на ходу» не более 180.

Парламентарии отметили, что на это не хватит нынешней доли военных расходов в 1% от бюджета, нужно увеличить до 2%. Тем более, что примерно пятую часть боеприпасов нужно заменить – истек предельный срок годности. Но даже с учетом этих запасов японская армия сможет активно воевать только два месяца.

Напряженность в восточноазиатском регионе усилилась в последние месяцы. После визита на Тайвань американских политиков Китай провел масштабные военные учения. Пекин призвал военных сосредоточиться на подготовке к боевым действиям и использовать новшества. Власти Тайваня запланировали увеличить оборонный бюджет на 2023 год до рекордных 19,4 млрд долларов США, назвав поводом угрозу со стороны континентального Китая.

Япония недовольна участившимися ракетными испытаниями КНДР. Ракеты, запущенные в сторону Японского моря, падают все ближе к исключительной экономической зоне островного государства.

Токио, Наталья Рязанова

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