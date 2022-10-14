Сеул ввел санкции против Пхеньяна впервые за пять лет

КНДР провела очередные испытания баллистической ракеты. В ответ Южная Корея впервые с 2017 года ввела санкции против северного соседа, а Япония выразила протест.

Северокорейские военные рано утром 14 октября запустили очередную ракету в сторону Японского моря. По данным телеканала NHK, ракета упала в воду, не долетев до исключительной экономической зоны Японии.

Токио подал официальный протест на действия КНДР через свое посольство в Пекине, заявил министр обороны Японии Хамада Ясуказу. Японские власти предупредили, что продолжат тесное сотрудничество с США в части сбора и анализа данных о ракетной программе КНДР.

Власти Южной Кореи объявили о новых санкциях в отношении 15 северокорейских граждан и 16 юрлиц. Сеул прибег к этой мере впервые с 2017 года. В черный список внесены чиновники судоходных фирм, связанных с ракетной программой организаций, участники закупок материалов для оружия массового уничтожения, передает агентство «Ренхап».

Пхеньян выпустил официальное заявление, что ракетные испытания проведены в ответ на «провокацию» со стороны Южной Кореи. По данным Генштаба КНДР, южнокорейские военные в течение 10 часов проводили артиллерийские учения у границы с северным соседом.

«Мы приняли сильные военные контрмеры. Наша армия делает строгое предупреждение о безрассудности действий военных Южной Кореи, вызывающих военную напряженность на фронтовой полосе», – цитирует заявление ЦТАК.

Ранее Южная Корея и США в ходе совместных учений выпустили по две ракеты «земля-земля» в сторону Японского моря в ответ на очередные ракетные испытания КНДР. Сеул предложил Вашингтону разместить атомные суда около Корейского полуострова на постоянное дежурство.

Сеул, Наталья Рязанова

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