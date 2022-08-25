Тайвань решил рекордно нарастить оборонный бюджет

Власти Тайваня запланировали увеличить оборонный бюджет на следующий год до рекордных 586,3 млрд тайваньских долларов (19,4 млрд долларов США). Поводом стала растущая угроза со стороны континентального Китая, сообщает Центральное информагентство Тайваня.

Согласно проекту, оборонные расходы вырастут на 71,6 млрд юаней, т.е. на 13,9% по сравнению с текущим годом. Непосредственно для военного ведомства ассигнования увеличатся до 415,1 млрд тайваньских долларов.

После включения инициативы правительства бюджет отправят на утверждение в местный парламент.

Напряженность вокруг Тайваня усилилась после визитов официальных лиц США, чему противился Пекин. После приезда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси КНР ввели ряд санкций в отношении тайваньских политиков, выступающих за независимость острова. Во время визита американских конгрессменов Китай поднял в воздух военные самолеты.

Тайбэй, Наталья Рязанова

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