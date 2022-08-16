Китай ввел санкции против тайваньских политиков

Китай ввел санкции в отношении политиков Тайваня за поддержку «независимости» острова. Девяти чиновникам запретили въезд на материковую часть КНР, сообщает агентство «Синьхуа».

Основные санкции коснулись семи политиков: представителя Тайваня в США Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна, заместителя спикера Законодательного юаня Цай Цичана, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, заместителя генсека Демократической прогрессивной партии Линь Фэйфаня, политика Чэнь Цзяохуа.

Им запрещено посещать материковую часть Китая, районы Гонконг и Макао, сотрудничать с государственными организациями и частными лицами на материке. Еще двум чиновникам запрещен только въезд на материковую часть КНР.

Власти отметили, что санкции могут быть расширены, как и список попавших под них лиц. А тех, кто будет продолжать настаивать на «независимости Тайваня», может ожидать суровое наказание.

«Никто не должен недооценивать нашу твердую решимость и способность защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Надеемся, большинство тайваньских соотечественников осознают, какой вред Тайваню несут выступления за мнимую независимость. «Независимость Тайваня» – это историческое противоречие и тупик», – говорится в сообщении.

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань 14 августа, менее чем через две недели после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан выразил решительный протест визиту конгрессменов. Приезд американских политиков на Тайвань назвали «очередным примером нарушения американской стороной обязательств по тайваньскому вопросу и преднамеренного подрыва мира и стабильности в районе».

Пекин, Наталья Рязанова

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