Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань: Китай поднял в воздух военные самолеты

Сегодня на Тайвань прибыла делегация американских конгрессменов. Визит вызвал негативную реакцию Китая, военные самолеты которого были направлены в сторону острова.

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань менее чем через две недели после поездки на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, вызвавшего резко негативную реакцию Пекина, передает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

По данным Американского института на Тайване – де-факто посольства США, визит продлится 14-15 августа. На Тайвань прибыли сенатор-демократ Эд Марки, а также члены палаты представителей из Демократической партии – Джон Гараменди, Алан Лоувенталь, Дон Бейер, а также член палаты представителей из Республиканской партии Амата Колман Радеваген.

Как сообщается, американская делегация проведет встречу с тайваньскими чиновниками, чтобы обсудит отношения США и Тайваня, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, климатические изменения и другие значимые вопросы взаимного интереса.

Накануне прибытия американцев Народно-освободительная армия Китая направила к Тайваню 11 военных самолетов и 6 военных кораблей, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на оборонное ведомство острова. В ответ Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитные ракетные комплексы.

Тайбэй, Светлана Антонова

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