США заказали новые РСЗО HIMARS на $431 млн

Пентагон подписал договор с корпорацией Lockheed Martin на 431 млн долларов. Промышленники должны произвести новые ракетные системы залпового огня HIMARS для американской армии и иностранных партнеров США.

Lockheed Martin получит 430 930 711 долларов из бюджета на производство РСЗО и вспомогательные услуги для оснащенных ими войск, передают «Вести.ру».

Вашингтон отправил РСЗО HIMARS Киеву в рамках военной помощи в связи с проводимой Москвой специальной военной операцией. Киевский режим использует РСЗО, в том числе, для обстрелов мирных поселений. В конце октября украинские боевики выпустили 12 ракет HIMARS для удара по гражданской переправе недалеко от Херсона.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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