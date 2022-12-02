В Индонезии введут тюремный срок за секс вне брака

В Индонезии готовится к принятию новый Уголовный кодекс. В нем предусмотрено наказание за половую связь вне брака и сожительство. Новые нормы будут применять даже к иностранцам, сообщает Reuters.

Замминистра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Хиаридж подтвердил, что 15 декабря парламент будет решать вопрос об утверждении нового Уголовного кодекса страны. Проект содержит нормы, касающиеся морали.

В частности, планируется ввести наказание за секс вне брака и сожительство. Виновные могут на год оказаться в тюрьме. По данным агентства, запреты будут касаться как местных жителей, так и иностранцев.

Зампредседателя Ассоциации работодателей Индонезии Шинта Виджаджа Сукамдани спрогнозировала недовольство в некоторых деловых кругах и среди туристов. По ее мнению, принятие этой нормы может ударить по туристическому бизнесу.

Джакарта, Наталья Рязанова

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