Турция готовит к отправке плавучие электростанции для Украины

Турция предложила поставлять Украине 300-400 МВт электроэнергии с помощью плавучих электростанций. Корабли могут разместить в Румынии или Молдове, сообщила гендиректор компании Karpowership Зейнеп Харези.

Для названного объема электроэнергии достаточно трех-четырех кораблей. Харези предложила разместить их в гаванях соседних для Украины стран. Уже в течение месяца корабли смогут начать поставки электричества.

«Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 МВт. Эта мощность может обеспечить электроэнергией миллион домохозяйств. Между Румынией, Молдовой и Украиной есть линии электропередач. Мы можем разместить суда в Румынии и Молдове и поставлять электроэнергию по линиям электропередач на Украину», – сказала она с интервью Anadolu.

Харези отметила, что идущие на Украину суда нельзя застраховать. Обеспечение безопасности остается одной из основных озабоченностей компании.

Международная гуманитарная организация Mercy Corps спрогнозировала для Украины крах системы энергоснабжения и промышленности к концу года. Частые отключения и нехватка компонентов для ремонта могут вызвать массовый отказ оборудования.

Анкара, Наталья Рязанова

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