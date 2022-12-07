Украине предрекли крах энергетики и промышленности к концу года

Украина к концу года может остаться без системы энергоснабжения и промышленности. Города станут практически непригодны для жизни, спрогнозировала международная гуманитарная организация Mercy Corps.

Почти 50% энергосетей Украины уже повреждены. Специалисты не успевают проводить ремонт, а в некоторых случаях не хватает комплектующих. Все это может привести к системному сбою, то есть даже уцелевшие объекты не смогут обеспечивать подачу электроэнергии и тепла.

«Чего мы опасаемся, так это того, что в какой-то момент сеть столкнется с ситуацией критического массового отказа. Вся национальная энергосистема страны может разрушиться в течение нескольких недель», – пояснили в организации журналу Newsweek.

Коллапс энергетической системы приведет к кризису в промышленности. Часть производств остановится, а тем, что используют генераторы, придется повышать цены, чтобы окупить затраты на энергию.

В «Укрэнерго» ситуацию в энергетике уже назвали близкой к катастрофической. Энергетические мощности в некоторых регионах выведены из строя более чем на 60%. Почти по всей территории страны проходят экстренные отключения электричества. Еще в середине ноября Киев пожаловался Вашингтону и его союзникам на нехватку компонентов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Москва, Наталья Рязанова

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