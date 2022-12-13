В Перу во время массовых протестов погибли семь человек

В Перу тысячи граждан принимают участие в протестах. По последним данным, жертвами столкновений с полицией стали семь человек, десятки пострадали. Об этом сообщает радио RPP со ссылкой на правоохранителей.

Жители Перу вышли на улицы с требованием проведения досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. По предварительным подсчетам МВД, в акциях протеста принимают участие более 24 тысяч человек по всей стране.

В результате беспорядков и столкновений с полицейскими погибли семь человек, среди которых есть несовершеннолетние. Все они получили огнестрельные ранения. Число пострадавших не уточняется.

Известно, что среди сотрудников полиции 119 человек получили различные травмы. Местонахождение семи правоохранителей неизвестно, предположительно, они были похищены демонстрантами.

Лима, Зоя Осколкова

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