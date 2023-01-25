В Перу полиция применила газ для разгона протестующих

В столице Перу несколько тысяч жителей вышли на акцию протеста. Демонстранты недовольны работой нынешнего правительства. Для разгона толпы полицейские использовали слезоточивый газ.

За несколько часов до возникновения беспорядков президент Перу Дина Болуарте призвала к перемирию участников демонстраций, которые проходят на протяжении двух месяцев. По ее словам, наркоторговцы и контрабандисты организовали военизированную группу, которая нацелена на то, чтобы посеять хаос в стране ради своих политических целей.

Протесты начались в Перу в начале декабря. Участники акций требуют отставки президента страны, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Жертвами столкновений во время акций протестов в стране стали уже стали десятки человек. Протестующие перекрывают дороги и наносят ущерб инфраструктуре и производству, который на данный момент превысил 1 млрд долларов.

Лима, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»