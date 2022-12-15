В Перу ввели режим ЧП из-за массовых беспорядков

Власти Перу ввели в стране чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. Мера объявлена сроком на 30 дней, передает Reuters.

Военные обеспечивают безопасность ключевой инфраструктуры, включая аэропорты и ГЭС. Полиция получила особые полномочия, но Минобороны отметило, что у граждан остаются права на собрания и проведение мероприятий со множеством посетителей, например, ярмарок и концертов.

Министр обороны Перу Альберто Отарола подчеркнул, что чрезвычайное положение объявлено из-за всплесков насилия и актов вандализма.

Протесты продолжаются по всей стране после отстранения от должности президента страны Педро Кастильо, распустившего парламент. Парламентарии трижды пытались отстранить главу государства в связи с подозрениями в коррупции. В уличных столкновениях протестующих с полицией погибли восемь человек, почти все – подростки.

Лима, Наталья Рязанова

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