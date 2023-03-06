В Перу спасавшихся от протестующих солдат унесло течением реки

В Перу военнослужащие переправлялись через реку в попытке спастись от протестующих. В результате один солдат погиб, еще пятеро пропали без вести. Об этом сообщает объединенное командование вооруженных сил страны.

Армейский патруль направился в город Хули, чтобы помочь местным властям урегулировать ситуацию с демонстрантами. По пути активисты перехватили военных и начали угрожать им, не давая проехать дальше.

Военнослужащие повернули обратно, но из-за перекрытых мостов выбрали путь, который предполагал проход через реку. Из-за сильного течения шестеро солдат пропали без вести, один из них позже был найден мертвым. Еще пятеро были госпитализированы из-за переохлаждения.

Протесты начались в Перу в начале декабря. Участники акций требуют отставки президента страны, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

Лима, Зоя Осколкова

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