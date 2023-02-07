В Перу произошел взрыв в военной части

В Перу произошел взрыв на территории военного объекта. По предварительным данным, пострадали по меньше мере 19 человек. Об этом сообщает радиостанция RPP.
Инцидент произошел на юге в городе Кильябамба. Мощный взрыв прогремел в военной части. Взрывной волной выбило окна в зданиях неподалеку.
В результате пострадали 19 человек, среди которых пятеро военнослужащих и 14 гражданских.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего. Предположительно, к ЧП могло привести возгорание на складе взрывчатых веществ и боеприпасов.
Лима, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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