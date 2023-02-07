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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 7 февраля 2023, 11:50 мск

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В Перу произошел взрыв в военной части

В Перу произошел взрыв на территории военного объекта. По предварительным данным, пострадали по меньше мере 19 человек. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Инцидент произошел на юге в городе Кильябамба. Мощный взрыв прогремел в военной части. Взрывной волной выбило окна в зданиях неподалеку.

В результате пострадали 19 человек, среди которых пятеро военнослужащих и 14 гражданских.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Устанавливаются причины произошедшего. Предположительно, к ЧП могло привести возгорание на складе взрывчатых веществ и боеприпасов.

Лима, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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